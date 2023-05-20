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Руне высказался о выходе в финал турнира в Риме 

В полуфинальном матче датчанин оказался сильнее четвертой ракетки мира, Каспера Рууда.
20 мая 2023 18:10
автор: Глеб Шевяков

Датский теннисист Хольгер Руне поделился мнением о своем выходе в финал турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме (Италия).

Отметим, что в матче 1/2 финала соревнований 20-летний спортсмен одержал победу над представителем Норвегии Каспером Руудом со счетом 6:7, 6:4, 6:2.

«Я сказал себе играть агрессивно и получать от этого удовольствие, и я сделал это, и это стало ключом к возвращению. Я действительно сыграл в свой лучший теннис в последних двух матчах с Новаком Джоковичем, а после с Каспером Руудом. С двумя соперниками подряд играть сложно, поэтому мне нужно было найти свой лучший теннис, и на самом деле я нашел его только сегодня в конце», — приводит слова датчанина пресс-служба ATP.

Добавим, что соперником Руне по финалу станет победитель полуфинального матча турнира Даниил Медведев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция), который проходит в эти минуты.

источник: ATP
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