Медведев вступил в спор с судьей из-за дождя во время полуфинального матча на турнире в Риме 

Российский теннисист Даниил Медведев повздорил с арбитром полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в Риме из-за проливного дождя.

Отметим, что третья ракетка мира борется за выход в финал турнира с представителем Греции Стефаносом Циципасом.

Инцидент случился незадолго до остановки матча, когда дождь помешал продолжить игру. При счете 4:3 россиянин пожаловался на сильный дождь, на что Мохамед Лайяни заявил о том, что корт пригоден к игре, а для остановки встречи нужно согласие обоих теннисистов. 27-летний спортсмен не отступил, продолжая утверждать, что теннисный матч не может проходить под таким сильным дождем. Судья ответил ему, что он играет со своим соперником под дождем уже восемь геймов.

Конфликт завершился тем, что Медведев заявил, что если бы от его мнения что-то зависело, игра бы была прекращена.

Добавим, что встреча между Медведевым и Циципасом была приостановлена на 31-й минуте при счете 4:4. Матч по-прежнему не продолжился.