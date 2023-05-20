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Маттео Берреттини снялся с «Ролан Гаррос»

Причиной стал травма.
20 мая 2023 20:19
автор: Александр Кожевников

Итальянский теннисист, 20-я ракетка мира Маттео Берреттини не примет участие в Открытом чемпионате Франции по теннису.

Причиной отказа теннисиста от выступлений стала травма, полученная им на «Мастерсе» в Монте-Карло. На том турнире Берреттини надорвал косые мышцы живота, из-за чего был вынужден сняться с турнира.

Таким образом, после того, как с турнира снялся Берреттини в основную сетку турнира попал представитель США Александр Ковачевич.

Следующим в очереди на попадание в основную сетку стал другой итальянец - Маттео Арнальди, 99-я ракетка мира.

Ранее с турнира снялся хорват Марин Чилич.

источник: «Советский спорт»
Маттео Берреттини снялся с «Ролан Гаррос»
Причиной стал травма.
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