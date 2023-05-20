Рууд привел в пример Медведева, рассуждая о современном теннисе

Норвежский теннисист Каспер Рууд назвал Даниила Медведева одним из пяти лучших теннисистов в мире.

«Один матч может решить все, он может изменить целый год или, может быть, даже одно очко. Теннис - это сумасшествие, потому что отрыв такой маленький, и нет предела тому, насколько хорошо ты можешь выступить, насколько плохо, сколько матчей ты можешь проиграть подряд…

Отличный пример - Даниил Медведев, который по моему мнению определенно входит в пятерку лучших игроков мира, а пару месяцев назад он был за пределами топ-10, потому что чувствовал себя не так хорошо, как ему, возможно, хотелось бы, и он все изменил, и теперь он вернулся туда, где ему место», - приводит слова спортсмена пресс-служба «Ролан Гаррос».

Напомним, сегодня Рууд в полуфинале турнира в Риме проиграл датчанину Хольгерду Руне.

В другом полуфинале встречаются Медведев и Стефанос Циципас. В конце первого сета матч был прерван из-за погодных условий.