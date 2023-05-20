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Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Риме 

Россиянин встретится в финальном матче с датским теннисистом Хольгером Руне.
Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Риме 
20 мая 2023 23:31
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над третьей ракеткой мира, представителем Греции, Стефаносом Циципасом в матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме (Италия).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу третьей ракетки мира. Матч длился 1 час и 47 минут, однако был прерван на несколько часов из-за дождя.

27-летний победитель два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырех.

На счету греческого соперника – три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Добавим, что за звание победителя турнира Медведев поборется в финале с седьмой ракеткой мира, датским теннисистом Хольгером Руне.

источник: «Советский спорт»
Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Риме 
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