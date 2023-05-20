Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Риме 

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над третьей ракеткой мира, представителем Греции, Стефаносом Циципасом в матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме (Италия).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу третьей ракетки мира. Матч длился 1 час и 47 минут, однако был прерван на несколько часов из-за дождя.

27-летний победитель два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырех.

На счету греческого соперника – три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Добавим, что за звание победителя турнира Медведев поборется в финале с седьмой ракеткой мира, датским теннисистом Хольгером Руне.