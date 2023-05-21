«Ощущение, как пьяный в клубе». Медведев - о своем танце после победы над Циципасом в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой танце после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Риме.
Напомним, что спортсмен нанес поражение Стефаносу Циципасу из Греции со счетом 7:5, 7:5.
«Это слoвно быть в клубе пьяным. Кoгда ты танцуешь, ты чувствуешь себя бoгом танцпола. А кoгда тебе показывают видео, ты видишь, чтo это не так. Был очeнь счастлив пройти в мой пeрвый финал на грунтe», — заявил Даниил после матча.
В решающей встреча турнира соперником россиянин станет представитель Дании Хольгер Руне. Матч в Риме начнется в 17:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»