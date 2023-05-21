Циципас просил маму покинуть стадион во время матча с Медведевым из-за разговоров на русском

Греческий теннисист Стефанос Циципас просил свою маму покинуть стадион во время полуфинала турнира серии «Мастерс» в Риме против россиянина Даниила Медведева.

Напоминаем, что мама спортсмена Юлия Сальникова (Апостоли) родилась в Москве в семье советского футболиста Сергея Сальникова. Она прекрасно говорит на русском языке.

Матч завершился победой Медведева со счетом 7:5, 7:5.

«Циципас говорил своей маме, чтобы она не общалась с ним по-русски во время перерывов, чтобы Медведев, конечно, не мог понять ее слов. Позже он попросил отца, чтобы он вывел маму со стадиона», — заявил комментатор Ник Лестер в эфире Prime Video.

В решающей встреча турнира соперником россиянин станет представитель Дании Хольгер Руне. Матч в Риме начнется в 17:00 по московскому времени.