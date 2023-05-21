Елена Веснина: Медведев подстраивается под покрытие и находит ключи к игре соперников

Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о выступлениях Даниила Медведева на грунте в нынешнем сезоне.

«Даниил не перестает прогрессировать, не перестает прибавлять в игре. Все знают, что грунт — это не самое любимое его покрытие. По стилю игру оно ему не так подходит, как, например, хард. Он много раз об этом говорил. В то же самое время он большой профессионал. Он хочет быть лучше, поэтому он подстраивается под покрытие и находит ключи к игре соперников. За счет этого он прибавляет», - приводит слова Елены Весниной «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Медеведев вышел в финал грунтового «Мастерса» впервые в карьере. В решающем матче турнира в Риме Даниил сыграет с Хольгером Руне из Дании.