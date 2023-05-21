Чесноков прокомментировал победу Медведева над Циципасом

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Риме над греком Стефаносом Циципасом.

«Если сравнивать с Монте-Карло и Мадридом, то в Риме совсем другой Медведев. Его сейчас крайне тяжело остановить. Хоть вчера и была отвратительная погода.

Медведев играет здорово. Матч с Циципасом получился хорошим. Стефанос хорошо играет на земле, но у Дани сейчас такое состояние, что любому игроку будет тяжело его обыграть. У него есть чувство победы, а ещё он хорошо двигается. Такое ощущение, что на прошлых турнирах в Мадриде и Монте-Карло ему было до лампочки», - приводит слова Андрея Чеснокова «Чемпионат».

Матч завершился победой Медведева со счетом 7:5, 7:5.

В решающей встреча турнира соперником россиянин станет представитель Дании Хольгер Руне. Матч в Риме начнется в 17:00 по московскому времени.