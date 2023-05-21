Маррей не примет участия в «Ролан Гаррос»

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей не сыграет на «Ролан Гаррос-2023».

Как сообщает пресс-служба турнира, 36-летнего британца заменит в основной сетке итальянский теннисист Маттео Арнальди.

Напомним, что действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции является Рафаэль Надаль. Испанский теннисист также не будет участвовать в предстоящем «Ролан Гаррос».

Ранее с турнира снялись итальянец Маттео Берреттини и хорват Марин Чилич. Вместо них выступят американец Александр Ковачевич и другой итальянец Фабио Фоньини.