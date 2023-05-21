Анна Дмитриева не считает, что в матче Медведева и Руне есть фаворит

Российский спортивный комментатор Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от финала «Мастерса» в Риме, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне.

«Руне — совсем молодой парень, но уже крепкий и надёжный теннисист. Против него никогда не бывает легко. Он очень уверенно прошёл по сетке до финала. Хольгер сейчас находится в отличной форме, как и Даня. Всё зависит от Медведева: сможет ли он подобрать ключи к игре Руне. Думаю, нас ждёт равный матч. В этом финале нет фаворита, но всё решат детали. Желаю Даниилу удачи в сегодняшнем матче!», - приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».

Медведев в полуфинале «Мастерса» в Риме одержал победу над греческим спортсменом Стефаносом Циципасом. Для Медведева этот выход в финал грунтового «Мастерса» стал первым в карьере.

В решающей встреча турнира соперником россиянин станет представитель Дании Хольгер Руне. Матч в Риме начнется в 17:00 по московскому времени.