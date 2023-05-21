Даниил Медведев выиграл первый сет у Хольгера Руне в финале «Мастерса» в Риме

В эти минуты в Риме (Италия) проходит финал престижного теннисного турнира «Мастерс», в котором россиянин Даниил Медведев встречается с датчанином Хольгером Руне.

По итогам первого сета сильнее оказался Даниил Медведев - 7:5.

Медевдев за первый сет совершил один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал свой единственный брейк-пойнт.

Хольгер Руне совершил один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт из трех.

Призовой фонд соревнований в Риме составляет чуть более 7,7 млн евро.