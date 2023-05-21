Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Риме

В Риме (Италия) завершился финальный матч престижного теннисного турнира серии «Мастерс», в котором встречались россиянин Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне.

Встреча продолжалась 1 час минут завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу Медведева.

Медведев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

На счету Руне два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Для Даниила эта победа на «Мастерсе» в Риме стала первой в карьере.