Медведев стал рекордсменом среди россиян по числу титулов на «Мастерсах»

В Риме (Италия) завершился финальный матч престижного теннисного турнира серии «Мастерс», в котором встречались россиянин Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне.

Встреча продолжалась 1 час минут завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу Медведева.

Медведев в шестой раз в карьере выиграл турнир серии «Мастерс». Таким образом, он стал лучшим российским теннисистом в истории по данному показателю, превзойдя Марата Сафина, выигравшего пять таких титулов.

При этом для Медведева этот титул стал первым на грунтовом «Мастерсе».