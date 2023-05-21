ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Медведев стал рекордсменом среди россиян по числу титулов на «Мастерсах»

Даниил впервые в карьере выиграл престижный турнир в Риме.
Медведев стал рекордсменом среди россиян по числу титулов на «Мастерсах»
21 мая 2023 20:36

В Риме (Италия) завершился финальный матч престижного теннисного турнира серии «Мастерс», в котором встречались россиянин Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне.

Встреча продолжалась 1 час минут завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу Медведева.

Медведев в шестой раз в карьере выиграл турнир серии «Мастерс». Таким образом, он стал лучшим российским теннисистом в истории по данному показателю, превзойдя Марата Сафина, выигравшего пять таких титулов.

При этом для Медведева этот титул стал первым на грунтовом «Мастерсе».

источник: «Советский спорт»
Медведев прокомментировал победу на «Мастерсе» в Риме
Даниил впервые выиграл грунтовый турнир такого уровня.
21.05.2023 20:57
Теннис
автор: Александр Кожевников
Медведев стал рекордсменом среди россиян по числу титулов на «Мастерсах»
Медведев стал рекордсменом среди россиян по числу титулов на «Мастерсах»
Даниил впервые в карьере выиграл престижный турнир в Риме.
21.05.2023 20:36
Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Риме
Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Риме
В финале россиянин обыграл датчанина Хольгера Руне.
21.05.2023 20:21
Теннис
автор: Александр Кожевников
Даниил Медведев выиграл первый сет у Хольгера Руне в финале «Мастерса» в Риме
Даниил Медведев выиграл первый сет у Хольгера Руне в финале «Мастерса» в Риме
Это первый финал в карьере Медведева на грунтовом «Мастерсе».
21.05.2023 19:38
Теннис
автор: Александр Кожевников
Анна Дмитриева не считает, что в матче Медведева и Руне есть фаворит
Даниил впервые в карьере вышел в финал грунтового «Мастерса».
21.05.2023 14:56
Теннис
автор: Александр Кожевников
Анна Дмитриева: нельзя сказать, что сейчас Циципас сильнее Медведева на грунте
Даниил вышел в финал «Мастерса» в Риме.
21.05.2023 14:29
Теннис
автор: Александр Кожевников
Маррей не примет участия в «Ролан Гаррос»
Соревнования пройдут с 28 мая по 11 июня.
21.05.2023 14:18
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Чесноков прокомментировал победу Медведева над Циципасом
Даниил вышел в финал «Мастерса» в Риме.
21.05.2023 13:45
Теннис
автор: Александр Кожевников
Елена Веснина: Медведев подстраивается под покрытие и находит ключи к игре соперников
Даниил вышел в финал «Матсерса» в Риме.
21.05.2023 13:24
Теннис
автор: Александр Кожевников
Циципас просил маму покинуть стадион во время матча с Медведевым из-за разговоров на русском
Циципас просил маму покинуть стадион во время матча с Медведевым из-за разговоров на русском
Финал турнира состоится в воскресенье, 21 мая.
21.05.2023 12:15
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика