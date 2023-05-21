Медведев прокомментировал победу на «Мастерсе» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу на грунтовом «Мастерсе» в Риме. В финале соревнований Медведев оказался сильнее датчанина Хольгера Руне - 7:5, 7:5.

«Я вчегда хочу верить в себя, но я не верил, что смогу стать чемпионом «Мастерса» на грунте. Однако после своего первого матча на этой неделе я чувствовал себя просто потрясающе. Я рад показать себе и всем остальным, что могу хорошо играть на грунте», - сказал Медведев в интервью после матча.

Напомним, Медведев в шестой раз в карьере выиграл турнир серии «Мастерс». Таким образом, он стал лучшим российским теннисистом в истории по данному показателю, превзойдя Марата Сафина, выигравшего пять таких титулов.

При этом для Медведева этот титул стал первым на грунтовом «Мастерсе».