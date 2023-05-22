Медведев вышел на 2-е место в рейтинге ATP

Сегодня, 22 мая, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выложила обновленный рейтинг организации в одиночном разряде.

Так, лучший теннисист России Даниил Медведев вышел на 2-е место благодаря победе на «Мастерсе» в Риме.

Его соотечественник, Андрей Рублев, опустился с 6-го на 7-е место, а еще один россиянин, Карен Хачанов сохранил 11-ю строчку.

Новым лидером рейтинга стал испанец Карлос Алькарас, а сербский теннисист Новак Джокович опустился на 3-е место.

Рейтинг АТР

Версия от 22 мая

1 (2). Карлос Алькарас (Испания) – 6815;

2 (3). Даниил Медведев (Россия) – 6330;

3 (1). Новак Джокович (Сербия) – 5955;

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) – 4915;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 5775;

6 (7). Хольгер Руне (Дания) – 4375;

7 (6). Андрей Рублев (Россия) – 4270;

8 (8). Янник Синнер (Италия) – 3435;

9 (9). Тейлор Фриц (США) – 3390

10 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3065;

11 (11). Карен Хачанов (Россия) – 2945…

62 (53). Аслан Карацев (Россия) – 818…

84 (93). Александр Шевченко (Россия) – 703…

98(103) Роман Сафиуллин (Россия) – 647.