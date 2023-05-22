Медведев вышел на 2-е место в рейтинге ATP

Сегодня, 22 мая, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выложила обновленный рейтинг организации в одиночном разряде.
Так, лучший теннисист России Даниил Медведев вышел на 2-е место благодаря победе на «Мастерсе» в Риме.
Его соотечественник, Андрей Рублев, опустился с 6-го на 7-е место, а еще один россиянин, Карен Хачанов сохранил 11-ю строчку.
Новым лидером рейтинга стал испанец Карлос Алькарас, а сербский теннисист Новак Джокович опустился на 3-е место.
Рейтинг АТР
Версия от 22 мая
1 (2). Карлос Алькарас (Испания) – 6815;
2 (3). Даниил Медведев (Россия) – 6330;
3 (1). Новак Джокович (Сербия) – 5955;
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) – 4915;
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 5775;
6 (7). Хольгер Руне (Дания) – 4375;
7 (6). Андрей Рублев (Россия) – 4270;
8 (8). Янник Синнер (Италия) – 3435;
9 (9). Тейлор Фриц (США) – 3390
10 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3065;
11 (11). Карен Хачанов (Россия) – 2945…
62 (53). Аслан Карацев (Россия) – 818…
84 (93). Александр Шевченко (Россия) – 703…
98(103) Роман Сафиуллин (Россия) – 647.