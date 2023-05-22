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Кудерметова поднялась на 11-е место рейтинга WTA после выхода в полуфинал турнира в Риме

Выиграла соревнования Елена Рыбакина из Казахстана.
22 мая 2023 08:19
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Вероника Кудерметова улучшила свою позицию в обновленном рейтинге WTA.

Как сообщает пресс-служба WTA, 26-летняя спортсменка поднялась на одну строчку. Теперь она занимает 11-е место в рейтинге. Напомним, что минувшей неделе Вероника дошла до полуфинала турнира категории 1000 в Риме.

На первой строчке рейтинга осталась полька Ига Швентек.

Другая россиянка Дарья Касаткина сохранила свое девятое место. Людмила Самсонова теперь идет на 15-й позиции, улучшив свое положение в рейтинге на одну строчку.

источник: WTA
Кудерметова поднялась на 11-е место рейтинга WTA после выхода в полуфинал турнира в Риме
Выиграла соревнования Елена Рыбакина из Казахстана.
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