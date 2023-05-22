Кудерметова поднялась на 11-е место рейтинга WTA после выхода в полуфинал турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова улучшила свою позицию в обновленном рейтинге WTA.

Как сообщает пресс-служба WTA, 26-летняя спортсменка поднялась на одну строчку. Теперь она занимает 11-е место в рейтинге. Напомним, что минувшей неделе Вероника дошла до полуфинала турнира категории 1000 в Риме.

На первой строчке рейтинга осталась полька Ига Швентек.

Другая россиянка Дарья Касаткина сохранила свое девятое место. Людмила Самсонова теперь идет на 15-й позиции, улучшив свое положение в рейтинге на одну строчку.