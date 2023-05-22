«Нет никакого волшебства». Тренер Медведева - о победе россиянина на «Мастерсе» в Риме

Тренер российского теннисистка Даниила Медведева отреагировал на победу спортсмена на турнире в Риме.

Напомним, что выиграл первые соревнования в карьере на грунтовом покрытии. В финале Медведев был сильнее датчанина Хольгера Руне.

«Даниил может прогрессировать, потому что находится в таком положении, которое позволяет ему развивать свой теннис. Нет никакого волшебства. Я смеюсь над собой, потому что три недели Медведев якобы не мог сделать некоторые вещи на корте. А тут он делает это как ни в чем не бывало», — цитирует Жиля Сервара L'Equipe.

Добавим, что в обновленном рейтинге ATP Даниил поднялся на вторую строчку, уступаю лишь испанцу карлосу Алькарасу.