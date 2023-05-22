Кудерметова вошла в топ-8 чемпионской гонки WTA

WTA обновила рейтинг чемпионской гонки, благодаря которому отбираются восемь участниц Итогового турнира.

В топ-8 произошло одно изменение, россиянка Вероника Кудерметова поднялась с 13-го на восьмую позицию.

Напомним, что Кудерметова вышла в полуфинал «Мастерса» в Риме, где уступила украинке Ангелине Калининой (5:7, 7:5, 2:6).

Добавим, что лидером рейтинга является представительница Беларуси Арина Соболенко, второй идет Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, а третьей полячка Ига Швентек.

Чемпионская гонка WTA от 22 мая 2023 года

1 (предыдущая позиция - 1). Арина Соболенко (Беларусь) - 4 840 очков

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4 276

3 (3). Ига Швёнтек (Польша) - 3 145

4 (4). Джессика Пегула (США) - 2 315

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) - 1 790

6 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) - 1 731

7 (7). Петра Квитова (Чехия) - 1 635

8 (13). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 498...