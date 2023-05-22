Грачева обыграла Бай и вышла во второй круг турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Варвара Грачева одержала победу над представительницей Китая Чжосюань Бай на турнире категории WTA 250, который проходит в Страсбурге (Франция).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3) в пользу 44-й ракетки мира.

Победительница дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

На счету китайской соперницы – три эйса, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

Добавим, что в следующем раунде соревнований Грачева встретится с французской теннисисткой Селеной Яничиевич.