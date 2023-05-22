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Свищев считает, что Медведев доказал необходимость присутствия россиян на международных турнирах

Ранее теннисист победил на «Мастерсе» в Риме.
22 мая 2023 18:19
автор: Степан Шереметьев

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что российский теннисист Даниил Медведев доказывает, что мировой теннис без представителей нашей страны не имеет смысла.

Ранее спортсмен оказался сильнее датчанина Хольгера Руне - 7:5, 7:5 в финале «Мастерса» в Риме.

«Это показатель того, что российский теннис - сильнейший в мире. Как бы ни старались недобросовестные спортивные чиновники, без россиян мировой теннис просто не имеет смысла, - приводит слова политика «Матч ТВ».

Напомним, Медведев в шестой раз в карьере выиграл турнир серии «Мастерс». Таким образом, он стал лучшим российским теннисистом в истории по данному показателю, превзойдя Марата Сафина, выигравшего пять таких титулов.

При этом для Медведева этот титул стал первым на грунтовом «Мастерсе».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Свищев считает, что Медведев доказал необходимость присутствия россиян на международных турнирах
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