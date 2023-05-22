Моуринью поздравил Медведева с чемпионством на турнире в Риме 

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью обратился со словами поздравления в адрес российского теннисиста Даниила Медведева, который стал победителем престижного теннисного турнира серии «Мастерс», прошедший в Риме.

Отметим, что в финале вторая ракетка мира одержал победу над представителем Дании Хольгером Руне со счетом 7:5, 7:5.

««Воскресный день прошёл отлично. Мои поздравления Даниилу Медведеву и пожелания отличного будущего Хольгеру Руне», – написал 60-летний специалист в своих соцсетях.

Напомним, что для Медведева победа на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме стала первой в карьере. Всего за карьеру у россиянина шесть подобных трофеев.