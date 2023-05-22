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Звонарева проиграла Стивенс в первом круге турнира в Рабате

Россиянка не смогла преодолеть стартовый этап.
22 мая 2023 22:52
автор: Александр Шульгин

Российская теннисистка Вера Звонарева в матче первого круга турнира в марроканском Рабате проиграла представительнице США Слоан Стивенс.

Встреча продолжалась один час 47 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу американки, которая ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-понйтов из 11.

На счету россиянки также нет ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейка из пяти.

В следующем круге Стивенс сыграет с победительницей пары Ирина Хромачева (Россия) - Тимея Бабош (Венгрия).

источник: «Советский спорт»
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