Звонарева проиграла Стивенс в первом круге турнира в Рабате

Российская теннисистка Вера Звонарева в матче первого круга турнира в марроканском Рабате проиграла представительнице США Слоан Стивенс.

Встреча продолжалась один час 47 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу американки, которая ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-понйтов из 11.

На счету россиянки также нет ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейка из пяти.

В следующем круге Стивенс сыграет с победительницей пары Ирина Хромачева (Россия) - Тимея Бабош (Венгрия).