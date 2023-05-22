Турнир серии «Мастерс» в Риме установил рекорд посещаемости 

Состоявшийся теннисный турнир серии «Мастерс» в Риме посетило рекордное количество зрителей. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Сообщается, что за ходом турнира следило 298 138 болельщиков. В прошлом году римские теннисные соревнования посетили 235 469 человек.

Отмечается также, что на главном теннисном корте в ближайшем будущем будет сконструирована крыша из-за частых проливных дождей, которые мешают проведению матчей.

Напомним, что победителем турнира серии «Мастерс» в Риме среди мужчин стал российский теннисист, вторая ракетка мира, Даниил Медведев, который в финальном матче оказался сильнее представителя Дании Хольгера Руне (7:5, 7:5).