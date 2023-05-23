ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Блинкова обыграла Фридзам и вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге 

Теннисный матч длился 2 часа и 9 минут.
Блинкова обыграла Фридзам и вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге 
23 мая 2023 14:20
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась в 1/4 финала турнира категории WTA 250, проходящий в Страсбурге (Франция).

Отметим, что во втором круге соревнований 66-я ракетка мира оказалась сильнее представительницы Германии Анны-Лены Фридзам. Россиянка выиграла со счетом 6:4, 7:6 (13:11).

Победительница четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
На счету ее соперницы – один эйс, четыре допущенные двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Добавим, что на стадии четвертьфинала турнира в Страсбурге Блинкова сыграет с победительницей пары Карла Суарес Наварро (Испания) – Джил Тайхманн (Швейцария).

источник: «Советский спорт»
Блинкова обыграла Фридзам и вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге 
Блинкова обыграла Фридзам и вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге 
Теннисный матч длился 2 часа и 9 минут.
23.05.2023 14:20
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Турнир серии «Мастерс» в Риме установил рекорд посещаемости 
Победителем соревнований стал российский теннисист Даниил Медведев.
22.05.2023 23:04
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Звонарева проиграла Стивенс в первом круге турнира в Рабате
Россиянка не смогла преодолеть стартовый этап.
22.05.2023 22:52
Теннис
автор: Александр Шульгин
Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Страсбурге, победив россиянку Габуеву
Матч длился 1 час.
22.05.2023 20:31
Теннис
автор: Максим Скороходов
Французского теннисиста Гастона оштрафовали за умышленную остановку розыгрыша
Ход не помог.
22.05.2023 19:02
Теннис
автор: Максим Скороходов
Моуринью поздравил Медведева с чемпионством на турнире в Риме 
Моуринью поздравил Медведева с чемпионством на турнире в Риме 
В финальном матче россиянин одолел датского теннисиста Хольгера Руне. 
22.05.2023 18:59
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Свищев считает, что Медведев доказал необходимость присутствия россиян на международных турнирах
Ранее теннисист победил на «Мастерсе» в Риме.
22.05.2023 18:19
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Грачева обыграла Бай и вышла во второй круг турнира в Страсбурге
Грачева обыграла Бай и вышла во второй круг турнира в Страсбурге
Теннисный матч длился 2 часа и 29 минут.
22.05.2023 16:56
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Кудерметова вошла в топ-8 чемпионской гонки WTA
Прямо сейчас Вероника попадает на Итоговый турнир
22.05.2023 13:09
Теннис
автор: Максим Скороходов
«Нет никакого волшебства». Тренер Медведева - о победе россиянина на «Мастерсе» в Риме
Для россиянина это 20-й титул в карьере.
22.05.2023 13:08
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика