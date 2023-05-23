ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Прозорова проиграла Марии на старте турнира в Рабате 

Россиянка уступила 64-й ракетке мира за 2 часа и 42 минуты.
23 мая 2023 15:52
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Татьяна Прозорова потерпела поражение от представительницы Германии Татьяны Марии в первом круге турнира категории WTA 250, который проходит в Рабате (Марокко).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:0 в пользу немецкой спортсменки.

Победительница дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала девять брейк-пойнтов из 14-и.

На счету российской соперницы – один эйс, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Добавим, что в следующем раунде турнира Мария сыграет с победительницей матча Ребекка Петерсон (Швеция) – Лючия Бронцетти (Италия).

источник: «Советский спорт»
Прозорова проиграла Марии на старте турнира в Рабате 
Россиянка уступила 64-й ракетке мира за 2 часа и 42 минуты.
23.05.2023 15:52
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Блинкова обыграла Фридзам и вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге 
Блинкова обыграла Фридзам и вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге 
Теннисный матч длился 2 часа и 9 минут.
23.05.2023 14:20
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Турнир серии «Мастерс» в Риме установил рекорд посещаемости 
Победителем соревнований стал российский теннисист Даниил Медведев.
22.05.2023 23:04
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Звонарева проиграла Стивенс в первом круге турнира в Рабате
Россиянка не смогла преодолеть стартовый этап.
22.05.2023 22:52
Теннис
автор: Александр Шульгин
Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Страсбурге, победив россиянку Габуеву
Матч длился 1 час.
22.05.2023 20:31
Теннис
автор: Максим Скороходов
Французского теннисиста Гастона оштрафовали за умышленную остановку розыгрыша
Ход не помог.
22.05.2023 19:02
Теннис
автор: Максим Скороходов
Моуринью поздравил Медведева с чемпионством на турнире в Риме 
Моуринью поздравил Медведева с чемпионством на турнире в Риме 
В финальном матче россиянин одолел датского теннисиста Хольгера Руне. 
22.05.2023 18:59
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Свищев считает, что Медведев доказал необходимость присутствия россиян на международных турнирах
Ранее теннисист победил на «Мастерсе» в Риме.
22.05.2023 18:19
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Грачева обыграла Бай и вышла во второй круг турнира в Страсбурге
Грачева обыграла Бай и вышла во второй круг турнира в Страсбурге
Теннисный матч длился 2 часа и 29 минут.
22.05.2023 16:56
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Кудерметова вошла в топ-8 чемпионской гонки WTA
Прямо сейчас Вероника попадает на Итоговый турнир
22.05.2023 13:09
Теннис
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика