Прозорова проиграла Марии на старте турнира в Рабате 

Российская теннисистка Татьяна Прозорова потерпела поражение от представительницы Германии Татьяны Марии в первом круге турнира категории WTA 250, который проходит в Рабате (Марокко).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:0 в пользу немецкой спортсменки.

Победительница дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала девять брейк-пойнтов из 14-и.

На счету российской соперницы – один эйс, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Добавим, что в следующем раунде турнира Мария сыграет с победительницей матча Ребекка Петерсон (Швеция) – Лючия Бронцетти (Италия).