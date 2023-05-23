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Хромачева потерпела поражение от Бабош в первом круге турнира в Рабате 

Спортсменки провели на корте 1 час и 22 минуты.
23 мая 2023 17:10
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Ирина Хромачева проиграла представительнице Венгрии Тимее Бабош в первом круге грунтового турнира категории WTA 250 в Рабате (Марокко).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 237-й ракетки мира.

30-летняя победительница четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

На счету 28-летней россиянки – один эйс, пять допущенных двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Добавим, что на следующей стадии турнира Бабош встретится с американской теннисисткой Слоан Стивенс, которая ранее оказалась сильнее россиянки Веры Звонаревой.

источник: «Советский спорт»
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