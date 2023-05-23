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Котов проиграл Гертсу в первом круге квалификации «Ролан Гаррос»

Теннисный матч длился 2 часа и 54 минуты.
23 мая 2023 17:49
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Павел Котов потерпел поражение от представителя Бельгии Микаэля Гертса в первом круге квалификации турнира «Ролан Гаррос», который проходит в Париже (Франция).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (10:7) в пользу бельгийца.

На счету победителя три эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11-и.

Павел один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 18-и.

Напомним, что в Мадриде Котов выбыл из розыгрыша турнира серии «Мастерс» после проигрыша немецкому теннисисту Оскару Отте в первом круге соревнований (3:6, 6:4, 4:6).

источник: «Советский спорт»
Котов проиграл Гертсу в первом круге квалификации «Ролан Гаррос»
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