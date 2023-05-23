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Рахимова победила Эль-Аллами и вышла во второй круг турнира в Рабате 

Россиянка разобралась со своей соперницей за 1 час и 17 минут.
23 мая 2023 19:09
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Камилла Рахимова одержала победу над представительницей Марокко Малак Эль-Аллами в дебютном матче грунтового турнира категории WTA 250, проходящий в Рабате (Марокко).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 85-й ракетки мира.

21-летняя победительница три раза подала навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

Ее марокканская соперница обошлась без эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.

Добавим, что во втором круге соревнований в Марокко Рахимовой предстоит сыграть с победительницей пары Анастасия Тихонова (Россия) – Алисия Паркс (США).

источник: «Советский спорт»
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