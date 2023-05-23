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Сафиуллин оказался в основной сетке Уимблдона после снятия Надаля 

Ранее россиянин потерял возможность выступить на «Ролан Гаррос» из-за того, что забыл подать заявку на участие в квалификационном раунде соревнований. 
23 мая 2023 19:23
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Роман Сафиуллин примет участие в основной сетке Уимблдона. 25-летний спортсмен получил это право после того, как с турнира снялся 22-кратный обладатель Большого шлема в одиночном разряде, испанец Рафаэль Надаль.

Отметим, что 98-я ракетка мира не сыграет на проходящем теннисном турнире «Ролан Гаррос» в связи с тем, что россиянин своевременно не подал заявку на участие в квалификационном раунде. Его место в рейтинге ATP не позволило ему пробиться в основу соревнований.

Напомним, что на прошедших грунтовых турнирах серии «Мастерс» в Мадриде и Риме Сафиуллин дважды выбыл на стадии третьего круга.

источник: «Советский спорт»
Сафиуллин оказался в основной сетке Уимблдона после снятия Надаля 
Ранее россиянин потерял возможность выступить на «Ролан Гаррос» из-за того, что забыл подать заявку на участие в квалификационном раунде соревнований. 
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