Сафиуллин оказался в основной сетке Уимблдона после снятия Надаля 

Российский теннисист Роман Сафиуллин примет участие в основной сетке Уимблдона. 25-летний спортсмен получил это право после того, как с турнира снялся 22-кратный обладатель Большого шлема в одиночном разряде, испанец Рафаэль Надаль.

Отметим, что 98-я ракетка мира не сыграет на проходящем теннисном турнире «Ролан Гаррос» в связи с тем, что россиянин своевременно не подал заявку на участие в квалификационном раунде. Его место в рейтинге ATP не позволило ему пробиться в основу соревнований.

Напомним, что на прошедших грунтовых турнирах серии «Мастерс» в Мадриде и Риме Сафиуллин дважды выбыл на стадии третьего круга.