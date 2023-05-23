Эрика Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

В Париже (Франция) завершился матч первого круга квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались россиянка Эрика Андреева и бельгийская спортсменка Мари Бенуа.
Встреча завершилась победой россиянки со счетом 6:1, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час и 21 минуту.
Андреева ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.
Бенуа за время встречи дважды подала навылет, пять раз допустила двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырех.
источник: «Советский спорт»