Эрика Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

В Париже (Франция) завершился матч первого круга квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались россиянка Эрика Андреева и бельгийская спортсменка Мари Бенуа.

Встреча завершилась победой россиянки со счетом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час и 21 минуту.

Андреева ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

Бенуа за время встречи дважды подала навылет, пять раз допустила двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырех.