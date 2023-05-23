Алекс Корретха: Даниил Медведев уникален, думаю, что он гений

Бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос» испанский теннисист Алекс Корретха высказался о российском теннисисте Данииле Медведеве.

«Даниил уникален. Он из тех, про кого вы никогда не знаете, что у него на уме. Он чувствует совершенно по-другому. Думаю, что в уме он играет с сознанием всех остальных. С соперниками, зрителями. Честно говоря, я думаю, что он настоящий гений.

Это теннисист, которого сложно победить. Сейчас он знает, как нужно играть на грунте. Его форхенд гораздо сильнее, чем раньше, а его бэкхенд всегда глубокий, но он немного близко подходит к задней линии. И он очень хорошо защищается.

Уверен, что против него тяжело играть даже топ-5 игрокам. У него хватает времени на разные вещи, у него есть терпение. Потребуется немало времени, чтобы победить его», - приводит слова Корретхи Sportskeeda.