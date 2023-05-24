Мирра Андреева вышла в третий круг квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева победила во втором круге квалификации Открытого чемпионата Франции представительницу Колумбии Эмилиану Аранго.

Игра, которая длилась 1 час и 13 минут, завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу 16-летней спортсменки.

На счету Андреевой две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнта из деяти, у ее соперницы две ошибки на подаче и один из десяти брейк-пойнтов.

Отметим, что Мирра никогда не играла в основной сетке турнира «Большого шлема». Россиянка в этом сезоне установила рекорд, став самой молодой теннисисткой, вышедшей в 1/8 финала турниров WTA 1000.

В третьем круге квалификации Андреева встретится с победительницей встречи Майя Хвалинска (Польша) - Мария Тимофеева (Россия).