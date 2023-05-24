ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мирра Андреева вышла в третий круг квалификации «Ролан Гаррос»

В этом году спортсменка установила рекорд WTA.
24 мая 2023 12:21
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Мирра Андреева победила во втором круге квалификации Открытого чемпионата Франции представительницу Колумбии Эмилиану Аранго.

Игра, которая длилась 1 час и 13 минут, завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу 16-летней спортсменки.

На счету Андреевой две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнта из деяти, у ее соперницы две ошибки на подаче и один из десяти брейк-пойнтов.

Отметим, что Мирра никогда не играла в основной сетке турнира «Большого шлема». Россиянка в этом сезоне установила рекорд, став самой молодой теннисисткой, вышедшей в 1/8 финала турниров WTA 1000.

В третьем круге квалификации Андреева встретится с победительницей встречи Майя Хвалинска (Польша) - Мария Тимофеева (Россия).

источник: «Советский спорт»
Мирра Андреева вышла в третий круг квалификации «Ролан Гаррос»
В этом году спортсменка установила рекорд WTA.
24.05.2023 12:21
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Алекс Корретха: Даниил Медведев уникален, думаю, что он гений
Россиянин выиграл «Мастерс» в Риме.
23.05.2023 23:59
Теннис
автор: Александр Кожевников
Эрика Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
В первом матче на турнире россиянка обыграла Мари Бенуа.
23.05.2023 21:10
Теннис
автор: Александр Кожевников
Сафиуллин оказался в основной сетке Уимблдона после снятия Надаля 
Ранее россиянин потерял возможность выступить на «Ролан Гаррос» из-за того, что забыл подать заявку на участие в квалификационном раунде соревнований. 
23.05.2023 19:23
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Рахимова победила Эль-Аллами и вышла во второй круг турнира в Рабате 
Россиянка разобралась со своей соперницей за 1 час и 17 минут.
23.05.2023 19:09
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Котов проиграл Гертсу в первом круге квалификации «Ролан Гаррос»
Теннисный матч длился 2 часа и 54 минуты.
23.05.2023 17:49
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Аслан Карацев вышел во второй круг квалификации «Ролан Гаррос»
В матче первого круга россиянин оказался сильнее француза Пьер-Юга Эрбера.
23.05.2023 17:30
Теннис
автор: Александр Кожевников
Хромачева потерпела поражение от Бабош в первом круге турнира в Рабате 
Спортсменки провели на корте 1 час и 22 минуты.
23.05.2023 17:10
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Прозорова проиграла Марии на старте турнира в Рабате 
Россиянка уступила 64-й ракетке мира за 2 часа и 42 минуты.
23.05.2023 15:52
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Блинкова обыграла Фридзам и вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге 
Блинкова обыграла Фридзам и вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге 
Теннисный матч длился 2 часа и 9 минут.
23.05.2023 14:20
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика