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Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Россиянка оказалась сильнее Магды Линетт.
Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге
24 мая 2023 15:57
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

В Страсбурге (Франция) завершился матч второго круга теннисного турнира категории WTA 250, в котором встречалась российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и польская спортсменка Магда Линетт.

Встреча завершилась победой российской спортсменки со счетом 6:3, 6:3.

Павлюченкова в ходе матча дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

Линетт дважды сделала эйс, трижды допустила двойную ошибку и реализовала один брей-пойнт из двух.

Призовой фонд соревнований составляет 225 тысяч евро. В четвертьфинале турнира Павлюченкова сыграет с американкой Лорен Дэвис.

источник: «Советский спорт»
Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге
Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге
Россиянка оказалась сильнее Магды Линетт.
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