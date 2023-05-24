Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Страсбурге

В Страсбурге (Франция) завершился матч второго круга теннисного турнира категории WTA 250, в котором встречалась казахстанская теннисистка Юлия Путинцева и француженка Леолия Жанжан.

Встреча завершилась победой казахстанской спортсменки со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Путинцева в ходе матча ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

Жанжан ни разу не сделала эйс, шесть раз допустила двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из четырех.

Призовой фонд соревнований составляет 225 тысяч евро.