Рахимова проиграла Паркс и вылетела из турнира в Рабате

В Рабате (Марокко) завершился матч второго круга турнира категории WTA 250, в котором россиянка Камилла Рахимова встречалась с американской теннисисткой Алисией Паркс.

Встреча продолжалась 1 час и 21 минуту и завершилась победой Паркс со счетом 6:4, 6:1.

Паркс за время встречи семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибоки реализовала три брейк-пойнта из семи.

Рахимова совершила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырех.

Призовой фонд турнира в Рабате составляет 259 тыс. евро.