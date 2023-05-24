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Рахимова проиграла Паркс и вылетела из турнира в Рабате

Россиянка уступила американке за 1 час и 21 минуту.
24 мая 2023 17:53
автор: Александр Кожевников

В Рабате (Марокко) завершился матч второго круга турнира категории WTA 250, в котором россиянка Камилла Рахимова встречалась с американской теннисисткой Алисией Паркс.

Встреча продолжалась 1 час и 21 минуту и завершилась победой Паркс со счетом 6:4, 6:1.

Паркс за время встречи семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибоки реализовала три брейк-пойнта из семи.

Рахимова совершила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырех.

Призовой фонд турнира в Рабате составляет 259 тыс. евро.

источник: «Советский спорт»
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Россиянка уступила американке за 1 час и 21 минуту.
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