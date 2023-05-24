Рахимова проиграла Паркс и вылетела из турнира в Рабате

В Рабате (Марокко) завершился матч второго круга турнира категории WTA 250, в котором россиянка Камилла Рахимова встречалась с американской теннисисткой Алисией Паркс.
Встреча продолжалась 1 час и 21 минуту и завершилась победой Паркс со счетом 6:4, 6:1.
Паркс за время встречи семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибоки реализовала три брейк-пойнта из семи.
Рахимова совершила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырех.
Призовой фонд турнира в Рабате составляет 259 тыс. евро.
источник: «Советский спорт»