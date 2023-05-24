Тимофеева вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос», одержав победу над Хвалински

Российская теннисистка Мария Тимофеева оказалась сильнее представительницы Польши Майе Хвалински в матче второго круга квалификации «Ролан Гаррос».
Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:6, 6:2, 6:1 в пользу 208-й ракетки мира.
19-летняя победительница допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13-и.
На счету польской соперницы – две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.
Добавим, что в финальном матче квалификации Тимофеевой предстоит сыграть против американской теннисистки Тейлор Таунсенд.
Турнир в основной сетке стартует 28 мая и продлится до 11 июня.
источник: «Советский спорт»