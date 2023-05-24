Карацев победил Хардта и пробился в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев одолел представителя Доминиканской Республики, Ника Хардта во втором круге квалификационного этапа «Ролан Гаррос».

Отметим, что встреча продлилась 1 час и 43 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянина.

29-летний победитель два раза подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 12-и.

На счету его соперника – три эйса пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

Добавим, что в финальной встрече квалификации Карацев сыграет с победителем пары Александар Вукич (Австралия) — Николас Морено-Де-Альборан (США).