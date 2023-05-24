Грачева обыграла Яникижевич и вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Варвара Грачева пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA 250, проходящий в Страсбурге (Франция).

Отметим, что во втором круге соревнований 44-я ракетка мира оказалась сильнее французской теннисистки Селены Яникижевич. Варвара одержала победу со счетом 6:2, 6:1. Игра продолжалась 1 час и 11 минут.

22-летняя россиянка ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

На счету французской спортсменки один эйс и одна двойная ошибка.

Добавим, что на стадии 1/4 финала турнира во Франции Грачева сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.