Эрика Андреева одолела Гадеки и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Эрика Андреева стала финалисткой квалификационного этапа «Ролан Гаррос».

Отметим, что в матче второго круга соревнований 19-летняя спортсменка победила австралийскую теннисистку Оливию Гадеки со счетом 6:4, 4:6, 6:1.

Победительница обошлась без подач навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 19-и.

На счету соперницы, 153-й ракетки мира – 11 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти.

Добавим, что в финале квалификации «Ролан Гаррос» Андреева встретится с представительницей Сербии, Ольгой Данилович.