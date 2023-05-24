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Эрика Андреева одолела Гадеки и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Россиянка одержала победу над своей соперницей за 2 часа и 27 минут. 
24 мая 2023 21:15
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Эрика Андреева стала финалисткой квалификационного этапа «Ролан Гаррос».

Отметим, что в матче второго круга соревнований 19-летняя спортсменка победила австралийскую теннисистку Оливию Гадеки со счетом 6:4, 4:6, 6:1.

Победительница обошлась без подач навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 19-и.

На счету соперницы, 153-й ракетки мира – 11 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти.

Добавим, что в финале квалификации «Ролан Гаррос» Андреева встретится с представительницей Сербии, Ольгой Данилович.

источник: «Советский спорт»
Эрика Андреева одолела Гадеки и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»
Россиянка одержала победу над своей соперницей за 2 часа и 27 минут. 
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