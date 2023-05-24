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Кристьян Гарин снялся с «Ролан Гаррос»

Спортсмен сломал ребро.
24 мая 2023 22:41
автор: Александр Кожевников

Чилийский теннисист Кристьян Гарин сообщил, что пропустит Открытый чемпионат Франции по теннису из-за перелома ребра.

«Грустно сообщать, но в этом году я не смогу сыграть на «Ролан Гаррос» из-за перелома ребра. У меня мало слов, чтобы выразить свои чувства. Обидно пропускать турнир, на котором мне так нравится играть. Сейчас мне трудно говорить, но я сделаю все, чтобы вернуться на корт в лучшем виде», - написал Гарин в своих соцсетях.

Кристьян получил травму на «Мастерсе» в Риме.

В сезоне-2022 Гарин дошёл до третьего круга «Ролан Гаррос», его лучшее достижение на этом турнире — четвёртый круг в 2021 году.

источник: «Советский спорт»
Кристьян Гарин снялся с «Ролан Гаррос»
Спортсмен сломал ребро.
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