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Даниил Медведев назвал главных фаворитов «Ролан Гаррос»

Ранее Даниил впервые в карьере выиграл грунтовый «Мастерс».
24 мая 2023 23:40
автор: Александр Кожевников

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев оценил свои шансы на победу в Открытом чемпионате Франции по теннису.

«Считаю, что главные фавориты в Париже — все равно Джокович и Алькарас. Карлос недавно выиграл на грунте два турнира, он вырос на этом покрытии. А Новак есть Новак. У него 22 титула на турнирах «Большого шлема», к этому и добавить особо нечего. Ну а дальше, за ними, идет целая группа игроков — я, Хольгер Руне, Андрей Рублев, который победил в Монте-Карло, возможно, кто-то еще», - приводит слова Медведева «Коммерсант».

Ранее Медвежев впервые в карьере одержал победу на грунтовом «Мастерсе» в Риме. В финале он оказался сильнее датчанина Хольгера Руне — 7:5, 7:5.

источник: «Коммерсантъ»
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