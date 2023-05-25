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«Они убивают мою карьеру». Халеп - об очередном переносе слушания ее допинг-дела

В мае спортсменке предъявили еще одно обвинение.
25 мая 2023 09:13
автор: Александр Поволоцкий

Румынская теннисистка, экс-первая ракетка мира Симона Халеп высказалась относительно хода своего допингового дела.

Ранее стало известно, что ITIA в очередной раз перенесло слушание.

«К сожaлению, уже три раза отложили мое слушание. Мне откaзали в праве предстать перед незaвисимым трибуналом. И уже восемь месяцeв не дают возможности участвовать в турнирaх. Точно пропускаю в этом году три турнира «Большого шлемa». Не говоря уже о том, что я пoтеряю все очки и рейтинг. Они нe только убивают мою репутaцию, но и меня как прoфессиональную теннисистку», - написала Халеп на своей странице в соцсети.

В октябре 2022 года года Симону временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время Открытого чемпионата США. В мае ей предъявили еще одно обвинение в допинге.

источник: «Советский спорт»
«Они убивают мою карьеру». Халеп - об очередном переносе слушания ее допинг-дела
В мае спортсменке предъявили еще одно обвинение.
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