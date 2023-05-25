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Прокуратура Парижа прекратила уголовное дело против Сизиковой

Семья спортсменки была намерена подать жалобу в прокуратуру из-за клеветы.
25 мая 2023 11:20
автор: Александр Поволоцкий

Во Франции прекратили уголовное дело в отношении российской теннисистки Яны Сизиковой.

Напомним, что 28-летнюю спортсменку задержали в париже 4 июня 2021 года. Яну обвиняли в умышленном проигрыше матча парного разряда на «Ролан Гаррос-2020».

Сизикова выступала вместе с Мэдисон Бренгл из США. Пара уступила румынкам Кристине-Андрее Миту и Патричии-Марии Циг со счетом 6:7, 4:6.

В тот же день россиянку отпустили из-под стражи, но правоохранительные органы Франции продолжили вести расследование уголовного дела о спортивной коррупции.

«С российской теннисистки, задержанной и помещенной под арест во время турнира «Ролан Гаррос» 2021 года, по решению прокурора были сняты все обвинения», — приводит ТАСС слова адвоката теннисистки Фредерика Бело.

Добавим, что Сизикова является победительницей двух турниров WTA в парном разряде, а также чемпионко летней Универсиады-2019 в миксте вместе с Иваном Гаховым.

источник: ТАСС
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