Тарпищев назвал главную проблему Павлюченковой, мешающую ей быстро набрать форму

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянки Анастасии Павлюченковой над представительницей Польши Магдой Линетт в 1/8 финала турнира в Страсбуре.

«Павлюченкова набирает форму. Сейчас для нее главное вес скинуть, чтобы вернуться на уровень. Слишком она любит сладкое. Возвращаться после травм всегда сложно, но хорошо и важно, что она выиграла пару матчей. Это дает положительные эмоции.

«Как она выступит в Страсбурге, сложно прогнозировать в силу ее кондиций. Долгой стабильности ждать не приходится, и многое будет зависит от соперниц, а не от нее самой», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Встреча завершилась победой российской спортсменки со счетом 6:3, 6:3.

Павлюченкова в ходе матча дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

Линетт дважды сделала эйс, трижды допустила двойную ошибку и реализовала один брей-пойнт из двух.

Призовой фонд соревнований составляет 225 тысяч евро. В четвертьфинале турнира Павлюченкова сыграет с американкой Лорен Дэвис.