Паула Бадоса снялась с «Ролан Гаррос»

Испанская теннисистка Паула Бадоса пропустит Открытый чемпионат Франции 2023 года. Об этом спортсменка сообщила в своих социальных сетях.

«В тот момент, когда, казалось бы, все пришло в норму, я получила плохие новости прямо перед стартом «Ролан Гаррос». На турнире в Риме я получила повреждение. Это плохая новость, особенно, учитывая сложный старт сезона. Я пропущу турниры в ближайшие недели. Спасибо тем, кто меня поддерживает. Я буду держать вас в курсе», - написала Бадоса в социальных сетях.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 28 мая по 10 июня в Париже.