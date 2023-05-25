В Париже (Франция) завершился матч финала квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Колумбии Мария-Камила Осорио-Серрано.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту и завершилась победой Андреевой со счетом 7:6 (10:8), 6:4.

Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.

Осорио-Серрано ни раз не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

таким образом, Мирра Андреева вышла в основную сетку «Ролан-Гаррос».