Блинкова вышла в полуфинал турнира в Страсбурге, где может сыграть с Павлюченковой

Российская теннисистка Анна Блинкова в четвертьфинале турнира в Страсбурге победила американку Эмму Наварро со счетом 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 41 минуту.

По ходу встречи Блинкова сделала пять подач навылет, такое же количество эйсов и брейков, имея 12 возможностей выиграть гейм на подаче соперницы.

На счету Наварро один эйс, пять двойных и три реализованных брейк-поинта из 11.

В полуфинале Блинкова может сыграть со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой, если та пройдет Лорен Дэвис из США.