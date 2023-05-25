Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Стасбурге, уступив американке Дэвис

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила Лорен Дэвис из США в четвертьфинале турнира в Страсбурге.

Встреча продолжалась 2 часа и 34 минуты и завершилась поражением 424-й ракетки мира со счетом 6:1, 6:7 (2:7), 0:6.

На счету Павлюченковой одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Дэвис оформила пять подач навылет, допустила две двойных, а также реализовала пять брейков в матче, при 18 попытках.

В полуфинале американка сыграет с другой россиянкой Анной Блинковой.