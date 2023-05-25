ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Элина Аванесян не смогла выйти в основную сетку «Ролан Гаррос»

В финале квалификации россиянка уступила американке Кейле Дей.
25 мая 2023 15:18
автор: Александр Кожевников

В Париже (Франция) завершился матч финала квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались российская теннисистка Элина Аванесян и представительница США Кейла Дей.

Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту и завершилась победой американки со счетом 5:7, 6:4, 7:6 (10:7).

Дей дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и также реализовала семь брейк-пойнтов из 13.

Аванесян один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13.

Таким образом, Дей вышла в основную сетку «Ролан-Гаррос».

источник: «Советский спорт»
Элина Аванесян не смогла выйти в основную сетку «Ролан Гаррос»
В финале квалификации россиянка уступила американке Кейле Дей.
25.05.2023 15:18
Теннис
автор: Александр Кожевников
Блинкова вышла в полуфинал турнира в Страсбурге, где может сыграть с Павлюченковой
Американка не стала преградой для россиянки.
25.05.2023 14:33
Теннис
автор: Максим Скороходов
Мирра Андреева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос»
В финале квалификации россиянка справилась с колумбийкой Осорио-Серрано.
25.05.2023 14:08
Теннис
автор: Александр Кожевников
Паула Бадоса снялась с «Ролан Гаррос»
Спортсменка получила травму на турнире в Риме.
25.05.2023 12:43
Теннис
автор: Александр Кожевников
Тарпищев назвал главную проблему Павлюченковой, мешающую ей быстро набрать форму
Теннисистка постепенно выходит на свой уровень.
25.05.2023 11:51
Теннис
автор: Александр Шульгин
Прокуратура Парижа прекратила уголовное дело против Сизиковой
Семья спортсменки была намерена подать жалобу в прокуратуру из-за клеветы.
25.05.2023 11:20
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«Они убивают мою карьеру». Халеп - об очередном переносе слушания ее допинг-дела
В мае спортсменке предъявили еще одно обвинение.
25.05.2023 09:13
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Даниил Медведев назвал главных фаворитов «Ролан Гаррос»
Ранее Даниил впервые в карьере выиграл грунтовый «Мастерс».
24.05.2023 23:40
Теннис
автор: Александр Кожевников
Кристьян Гарин снялся с «Ролан Гаррос»
Спортсмен сломал ребро.
24.05.2023 22:41
Теннис
автор: Александр Кожевников
Эрика Андреева одолела Гадеки и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»
Эрика Андреева одолела Гадеки и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»
Россиянка одержала победу над своей соперницей за 2 часа и 27 минут. 
24.05.2023 21:15
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика